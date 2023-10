“Signora Porzia Show” al Teatro di Longare

La Commissione Cultura, in collaborazione con il Comune di Longare (VI), la Pro Loco e l'associazione Noi Santa Maria Maddalena di Longare, è lieta di invitarvi il 27 OTTOBRE alle ore 21:00 presso il Teatro di Longare, situato in Via Roma, 23, per lo spettacolo “Signora Porzia Show” con Federico Barsanti. Si tratta di una rappresentazione coinvolgente, ironica e irriverente, che offre una liberatoria ed esilarante psicoanalisi collettiva. Sarà un evento unico nel suo genere! L'ingresso è gratuito e lo spettacolo è adatto anche ai bambini.