Ciclo di incontri in collaborazione con Biblioteca Civica Bertoliana

E' in programma il primo ciclo di appuntamenti “Siamo storie: donne, isole, frontiere”, iniziativa in collaborazione fra l’Associazione Donna chiama Donna e la Biblioteca Bertoliana.

Si parlerà di vari argomenti che riguardano il femminile, anche al fine di promuovere una cultura della parità di genere e delle pari opportunità, della lotta agli stereotipi e ai pregiudizi, con un occhio di riguardo alla prevenzione delle situazioni di violenza rivolta contro le donne.