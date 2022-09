Sfilata di moda in Villa Barbarigo a Noventa

Le attività di Noventa Vicentina protagoniste di una sfilata di moda promossa dalla locale Proloco, Confcommercio e Confartigianato, in collaborazione con il Comune. Domenica 25 settembre, dalle ore 15,00, Villa Barbarigo farà da affascinante sfondo alle collezioni autunno-inverno 2022-2023 presentate da una quindicina di realtà di Noventa Vicentina.



In passerella, abbigliamento, accessori, ma anche le acconciature di tendenza, con gli operatori del comune che si sono uniti in questa manifestazione per presentare al pubblico il meglio della loro offerta. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della decima edizione di “Tutti in piazza: festa dello sport, del benessere, dell'alimentazione e del tempo libero”.



Per i cittadini di Noventa Vicentina e per quanti sceglieranno il centro storico del paese per passare la prossima domenica sarà dunque l’occasione per conoscere l’ampia offerta di negozi e servizi del territorio e per scoprirne in anteprima le proposte.

Foto di Pierluigi Boccato