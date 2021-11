Sfilata di Moda Etica a Palazzo Bonaguro alle ore 18,30 a Bassano sanato 20 novembre 2021.

In occasione del Festival Libera Menti organizzato da Women For Freedom èin programma una sfilata di Moda Etica. Un evento per riflettere su come vengono realizzati gli abiti e gli accessori che indossiamo, ma soprattutto da chi vengono prodotti. Spesso dietro a ogni abito si celano soprusi, storie di sfruttamento, condizioni di lavoro precarie, spreco e inquinamento.

I capi di abbigliamento che verranno presentati sono capi realizzati nel rispetto delle persone e dell’ambiente. Nella maggior parte dei casi a lavorare nella filiera tessile sono donne, che grazie al lavoro riescono a ottenere una certa indipendenza economica e sociale. Dietro ogni prodotto ci sono dunque storie di rinascita, di crescita e di empowerment femminile.

Il commercio equo e solidale crede che un futuro più etico e sostenibile per la moda non sia solo possibile, ma realizzabile e necessario.

Ti aspettiamo per scoprire di più sul mondo della moda etica e su tutte quelle realtà che hanno deciso di investire in un futuro più sostenibile per tutti!”

Quando: sabato 20 novembre 2021 ore 18:30

Dove: Palazzo Bonaguro, Bassano del Grappa

Ingresso libero con prenotazione al seguente link:

https://forms.gle/gSLwyMEt9xxKwYfo6

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid: obbligo di GREEN PASS e MASCHERINA