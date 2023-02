Sfilata di carnevale: Piccolo Popolo contro cementificazione e TAV

Gli organizzatori rendono noto: “Gli Gnomi sono alti circa due spanne, ma possono estendere o allungare la propria forma fino ad apparire giganti. Siamo il piccolo popolo , apparteniamo alle leggende irlandesi e del Nord Europa: fate, gnomi, folletti, elfi e creature fatate. Viviamo in un mondo visibile da chi riesce a vedere l'invisibile, perchè ha il futuro negli occhi, ed è un futuro di pace, verde, natura. Ci prodighiamo nel prenderci cura dell’ambiente, delle piante, degli alberi, degli animali.

Voi che siete i Grandi con la G maiuscola, che siete Potenti, queste cose non le vedete più. Avete nelle orecchie il suono del traffico e negli occhi il grigio del cemento che tanto amate.

Allora noi il 18 febbraio usciremo dai germogli che non notate a bordo strada, dalle piante dei boschi verticali in cui ci avete relegato, dai pochi boschi e terreni abbandonati, per sfilare in allegria.

Associazioni, organizzazioni, collettivi , cani sciolti e sognatori, grandi e bambini: venite con noi.

Ci muoveremo con ogni mezzo necessario... ma sostenibile. Bici, carretti, piedi, pattini, carrozzine. Marceremo saltando e ballando per i quartieri di Vicenza che i potenti hanno deciso che sono sacrificabili. Noi mondo umano, noi grandi e piccini, ci mobilitiamo a gran festa, usciamo allo scoperto e torniamo ad essere visibili per ricordare che l’ambiente e clima è patrimonio di tutte le genti, che va difeso con ogni mezzo."

Il programma

18 febbraio 2023 dalle ore 14.30

Ritrovo al parco giochi di Via K. Adenauer con laboratorio trucca bimbi e creazione dei costumi del piccolo popolo con materiali di recupero.

Ore 15.30 Partenza sfilata di carnevale

Ore 17.00 Arrivo al parco di Via Cà Alte ai Ferrovieri dove ci aspetta l'associazione Ferrock con cioccolata calda, vin brulè, dolcetti e animazione per bambini

Live set: Moi Gea

In caso di maltempo la festa si terrà presso l'associazione Caracol Olol Jackson Onlus in Viale Crispi 46

In linea con i principi e temi della sfilata invitiamo caldamente a ad utilizzare vecchi indumenti che prenderanno nuova vita per creare la propria maschera del Piccolo Popolo.

Via Konrad Adenauer

Organizzatori

Caracol Olol Jackson Onlus

Fridays For Future Vicenza

Coordinamento studentesco

Legambiente Vicenza

Fornaci Rosse Vicenza

Comitato Pomari

Comitato vicenza est più verde

Bocciodromo Vicenza

Ferrock Festival