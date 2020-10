Settimane Musicali: maratona Beethoven

Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza - Beethoven Festival 13 - 18 ottobre 2020

Secondo appuntamento sabato 17 ottobre a Palazzo Chiericati per il Beethoven Festival organizzato dalle Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza.

Dopo il concerto inaugurale dedicato alla Sonata a Kreutzer, la rassegna si addentra adesso nel complesso mondo delle Sonate di Beethoven con la Maratona B&B Beethoven & Brunelli.

Un’intera giornata dedicata alle Sonate di Beethoven, suddivisa in sei concerti dalle 10.30 alle 19.30. E’ la speciale Maratona B&B Beethoven & Brunelli, iniziativa che celebra il 250esimo anniversario della nascita del genio di Bonn con i giovani vincitori del Premio Brunelli, concorso istituito nel 2011 dalle Settimane Musicali al Teatro Olimpico e dalla Famiglia Brunelli per onorare la memoria dell’Ing. Lamberto Brunelli, imprenditore e musicofilo, appassionato sostenitore del Festival per molti anni. Introdotte dagli originali racconti del musicologo Cesare Galla, le Sonate beethoveniane saranno eseguite da cinque vincitori delle passate edizioni del Premio Brunelli: Stefano Andreatta, Premio Brunelli 2011, Claudio Bonfiglio, Premio Brunelli 2012, Luca Chiandotto, Premio Brunelli 2018, Marco Rizzello, Premio Brunelli 2017, Elia Cecino, Premio Brunelli 2019.

Con i musicisti impegnati a sondare gli infiniti spunti artistici ed emozionali delle sonate, la singolare maratona pianistica si offre come un intenso momento di esplorazione e coinvolgimento in una fitta rete creativa, tra pagine di un fascino senza tempo. Un’iniziativa che in un mosaico di storie e sensibilità srotola un lungo racconto in musica, in un contesto che diventa laboratorio di espressività, relazioni artistiche e crescita professionale.

Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico, si avvalgono della collaborazione dell'assessorato alla cultura del Comune di Vicenza.

Sabato 17 ottobre 2020 – Palazzo Chiericati

Dalle ore 10.30 alle ore 19.30

Maratona B&B – Beethoven & Brunelli

Le Sonate di Beethoven per pianoforte a 250 anni dalla nascita

Con i vincitori del Premio Brunelli e con alcuni brevi racconti di Cesare Galla

Stefano Andreatta, Claudio Bonfiglio, Elia Cecino, Luca Chiandotto, Marco Rizzello pianoforte

Programma

10.30

Sonata op. 10 n. 3 in re maggiore Marco Rizzello pianoforte

Sonata op. 13 in do minore, Patetica Luca Chiandotto pianoforte

12.00

Sonata quasi una fantasia op. 27 n. 1 in mi bemolle maggiore Stefano Andreatta pianoforte

Sonata quasi una fantasia op. 27 n. 2 in do diesis minore Al chiaro di Luna Stefano Andreatta pianoforte

15.00

Sonata op. 31 n. 1 in sol maggiore Elia Cecino pianoforte

Sonata op. 31 n. 3 in mi bemolle maggiore La Caccia Luca Chiandotto pianoforte

16.20

Sonata op. 53 in do maggiore Waldstein Marco Rizzello pianoforte

17.20

Sonata op. 54 in fa maggiore Elia Cecino pianoforte

Sonata op. 57 in fa minore Appassionata Claudio Bonfiglio pianoforte

18.40

Sonata op. 101 in la maggiore Luca Chiandotto pianoforte

Sonata op. 109 in mi maggiore Claudio Bonfiglio pianoforte