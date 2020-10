Settimana della Pasta: le offerte speciali degli artigiani pastai

Anche quest’anno il 25 ottobre prossimo sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Pasta, alimento simbolo della cucina italiana ma anche di quella dieta mediterranea che è ormai riconosciuta da tutti gli esperti come un regime alimentare salutare ed equilibrato.

Dal 19 al 26 ottobre alcuni produttori di pasta fresca e gastronomie, localizzati in tutta la provincia, offriranno uno sconto del 20% sull’acquisto dei prodotti freschi.

L’occasione sarà particolarmente ghiotta per chi vorrà assaporare la pasta al torchio tipica vicentina, che viene ancor oggi prodotta nei pastifici artigianali della provincia secondo ricette e regole codificate da oltre cinquant’anni. Ma sarà anche un’opportunità per ribadire le molteplici virtù di un alimento semplice e genuino.

Artigiani pastai aderenti

TORTELLINI SAN MARCO

ARZIGNANO - Via Campo Marzio, 13

329 9493351

Produzioni particolari: pasta fresca, pasta ripiena, gnocchi

BOTTEGA DELLA PASTA

di Genoveffa Bragagnolo

BASSANO D.G. - Via Zaccaria Bricito, 41

0424 529437

Produzioni particolari: paste speciali e tortellini

IL PASTAIO DI CREAZZO

di Mele Salvatore

CREAZZO - Piazzetta San Marco, 5/6

335 1356271

Produzioni particolari: pasta fresca all’uovo, tortelli e ravioli ripieni, gnocchi di patata

I GIOVANI LEONI

di Zampieri Carlo & C.

LONIGO - Via D. Chiesa, 26/c

0444 830759 339 5752660

Produzioni particolari: tortellini e tortelloni prodotti a mano

PASTIFICIO BASSANI

MONTICELLO CONTE OTTO

(loc. Cavazzale) Viale Della Stazione, 1/B

333 5747557

Produzioni particolari: tortelloni cacio e pepe

MULINO TERREVIVE

ROSSANO V. - Via Mottinello Nuovo, 145

327 6336055

SALE E PEPE

di Perotto Annalina

THIENE - Via S.M. Maddalena, 80

0445 370795

Produzioni particolari: paccheri, fusilloni, gargati, bigoli, bucatini con farina di farro, spaghettini con spinaci, ravioli ripieni, gnocchi di patate, gnocchetti di patate

PASTA FRESCA

di Brodesco Antonella

VICENZA - Contrà San Francesco, 32

0444 921455 348 8620565

Produzioni particolari: pasta all’uovo

IL PASTIFICIO VICENZA

VICENZA - Via Monte Cengio, 50

0444 322873

Produzioni particolari: farine ricercate, pasta ripiena fatta a mano, sughi pronti

ROSTICCERIA CUNICO

di Poltronieri Sabrina

ZUGLIANO - Via A. Meucci, 4

0445 872380

“Diceva Ennio Flaiano che il nostro, più che un popolo, è una collezione. Ma quando scocca l’ora del pranzo, seduti davanti a un piatto di spaghetti, gli abitanti della penisola si riconoscono italiani come quelli d’oltre manica, all’ora del tè, si riconoscono inglesi. Neanche il servizio militare, neanche il suffragio universale (non parliamo del dovere fiscale) esercitano un simile potere unificante. L’unità d’Italia sognata dai padri del Risorgimento oggi si chiama pastasciutta.” (Cesare Marchi, Quando siamo a tavola)

Se vi chiedessero di stilare una lista di termini in grado di descrivere il concetto di “italianità”, una delle parole che probabilmente vi verrebbero in mente sarebbe “pasta”. Che si tratti di spaghetti al pomodoro, di linguine al pesto o di penne all’arrabbiata, non c’è scampo al sublime rito italico del gustare, almeno una volta al giorno, un piatto di questo alimento; tanto che tale abitudine ci ha resi oggetto, nel tempo, di forti stereotipizzazioni.

Era ovvio, quindi, che il Calendario del Cibo Italiano dedicasse alla pastasciutta, uno dei simboli della nostra cultura gastronomica, un’intera settimana di celebrazioni.

Si tratta di un evento che ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico italiano e internazionale su un prodotto tradizionale come la pasta, permettendo sia di dare informazioni sulle qualità nutrizionali di questo prodotto, sia di promuovere il suo consumo.

Confartigianato Imprese Vicenza (con il contributo di EBAV Ente Bilaterale Artigianato Veneto) da anni festeggia questo evento con una iniziativa di promozione dei pastai artigiani della provincia.