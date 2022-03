Settimana del Cervello: tre giorni di incontri, concerti, laboratori

"Nella testa ho un campanello” , tre giorni di incontri, lezioni, concerti e laboratori sulla relazione tra musica, corpo, mente ed emozioni, destinati a musicisti, insegnanti, educatori, appassionati, curiosi e genitori. È la «Settimana del Cervello» organizzata per il quinto anno consecutivo a Vicenza da Fondazione Zoé - Zambon Open Education.

Il programma

L’apertura, venerdì 18 a partire dalle 17 sarà dedicata alla musica nei primi anni di vita. Luisa Lopez, neurofisiopatologa, spiegherà come la musica nei primi 1000 giorni vita sia un ottimo strumento per armonizzare crescita e apprendimento.

Seguirà Alois Saller, medico dell’Azienda ospedaliera di Padova nonché fondatore e direttore dal 2013 dell’Orchestra Asclepio – Medici per la Musica, che parlerà del potenziale trasformativo in senso epigenetico della musica nella biologia umana.

Chiuderà entro le 18.30 (in collegamento) Andrea Apostoli che illustrerà la Music Learning Theory di Edwin Gordon, un metodo per trasmettere la musica fin dalla primissima infanzia attraverso una relazione educativa che si basa sulla comunicazione musicale più che sull’intrattenimento educativo.

In serata, dalle 21, l’intervento del direttore del Conservatorio Pollini di Padova, Elio Orio, dedicato ai movimenti delle mani di un musicista, introdurrà il concerto dell’orchestra giovanile I Polli(ci)ni.

Sabato 19 marzo al teatro Astra. In mattinata delle 11.30 alle 13 ci sarà prima un intervento di Luisa Lopez dedicato al parallelismo, nei bambini, dello sviluppo del linguaggio e della musica.

Alle mani sarà invece dedicato l’intervento di Lauro Di Meo, chirurgo e organista, che ci metterà in guardia sulla necessità di attenzione quotidiana per limitare l’usura e la possibilità di incorre i traumi che limitino la funzionalità delle mani.

E sempre del rapporto tra musica e corpo parlerà Maria Teresa Palermo, flautista che si occupa di musicoterapia, che si concentrerà sulle competenze posturali, muscolari e respiratorie per l’area della bocca tra chi suona strumenti a fiato.

Anche gli incontri del pomeriggio (17 - 18.30) saranno aperti da Luisa Lopez, con un intervento dedicato a miti e realtà sui rapporti tra musica e intelligenza. Seguirà (in collegamento) Giuseppe Costanzo, ortopedico, fisiatra e pianista, che illustrerà come prevenire i dolori al collo e alla schiena frequenti, in particolare con l’età, nei musicisti.

E sullo stesso tema chiuderà Laura Catrani, soprano che affianca all’attività principale di cantante quella di ricerca e sperimentazione sul movimento del corpo, che illustrerà il metodo GYROKINESIS® basato sul respiro.

In serata alle 20.45 il concerto pianistico di 4 giovani under 20 già alla ribalta dei palcoscenici mondiali, Giulia Zampieri, Tommaso Marino, Matteo Pomposelli e Davide Scarabottolo, sarà introdotto da Angela Chiofalo che spiegherà quanto l’attività di un musicista, nella capacità di governare movimenti più raffinati e impercettibili, si avvicini e richieda lo stesso training di quella dell’atleta.

Domenica 20 marzo Luisa Lopez aprirà alle 11 gli interventi della mattinata al teatro Astra illustrando cosa distingue l’allenamento musicale da qualunque altro allenamento a cui ci sottoponiamo.

Seguirà, in collegamento, una chiacchierata con il medico, musicista e scrittore Marco Marziali che presenterà il suo terzo romanzo «Il donatore di musica», una storia in parte autobiografica. Fautore della interdisciplinarità fra arte e scienza, Marziali da anni promuove iniziative che portano la musica negli ospedali e la medicina nei conservatori e nei teatri attraverso la narrazione e la musica.

Chiuderà la mattinata un intervento in forma di laboratorio di Luciano Borin, pianista e compositore, con il gruppo vocale Nova Cantica di Belluno, incentrato sulla descrizione delle pratiche ergonomiche secondo il Metodo Lichtenberger®Institut (RFT) per ottimizzare la funzione vocale.

Il pomeriggio dalle 16 alle 17.30 sarà dedicato ai benefici della musica in vari ambiti: della sua capacità di preservare la memoria nell’invecchiamento parlerà Luisa Lopez, il neurochirurgo Annunziato Mangiola racconterà l'affinità tra l’ansia da prestazione di un chirurgo in sala operatoria e quella di un musicista in sala da concerto, e infine la pianista Gloria Campaner parlerà di paure, di quel confine labile tra energia creativa e forza autodistruttiva nei momenti di grande stress psicofisico.

La chiusura, dalle 18.30, è affidata agli strumenti a fiato. Il concerto del CCCP Ensemble,il coro di Clarinetti del Conservatorio di Padova (direttore Luca Lucchetta, flauto solista Claudio Montafia) sarà introdotto da un intervento che illustra come i trattati storici di didattica per flauto possano offrire possibilità applicative anche nell’ambito riabilitativo del linguaggio.

La SETTIMANA DEL CERVELLO - BRAIN AWARENESS WEEK è una campagna mondiale di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nata con lo scopo di diffondere le conoscenze sui progressi e i benefici della ricerca scientifica sul cervello.

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Sono necessari il Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. Prenotazioni aperte dal 10 marzo 2022: segreteria@fondazionezoe.it / 0444 325064.

Tutti gli eventi saranno anche trasmessi in diretta streaming su www.fondazionezoe.it/streaming.