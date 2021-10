Sergio Romano presenta “Merkel. La cancelliera e i suoi tempi”

Giovedì 7 ottobre, alle 18 a palazzo Chiericati, si terrà la presentazione del libro di Sergio Romano e Beda Romano “Merkel. La cancelliera e i suoi tempi”.

Il dialogo tra l’autore Sergio Romano e Marino Smiderle andrà in scena in occasione dell’ultimo appuntamento di “Aspettando Profumo di Carta”, proposto dal Comune di Isola Vicentina in collaborazione con l’amministrazione di Vicenza e Galla 1880, che anticipa il tradizionale appuntamento di ottobre “Profumo di Carta”. La sesta edizione della rassegna dedicata alle ultime novità in campo editoriale tornerà infatti a Isola Vicentina dal 14 al 31 ottobre.

“E’ un onore - considera l’assessore alla cultura del Comune di Vicenza Simona Siotto – ospitare il nostro concittadino Sergio Romano, diplomatico, giornalista e accademico per la presentazione del saggio scritto con il figlio Beda. Si tratta di un appuntamento importante, inserito in “Aspettando Profumo di Carta”, che abbiamo accolto come amministrazione anche in virtù del percorso di candidatura di Vicenza a Capitale italiana della Cultura 2024”.

“Possiamo dire – afferma il sindaco di Isola Vicentina Francesco Enrico Gonzo - che Sergio Romano, in qualche modo, torna ad Isola Vicentina dopo il convegno sull'Europa del 2003. Torna legando il nostro Comune alla città di Vicenza in una sorta di ponte culturale del territorio per l’anteprima della rassegna culturale Profumo di Carta giunta alla sesta edizione. Grazie alla città per aver accettato questa bella collaborazione, protesa a sostenere la candidatura di Vicenza a Capitale italiana della Cultura 2024.”

“Merkel. La cancelliera e i suoi tempi” è edito da Longanesi.

L’ingresso è possibile dalle 17.30 con green pass e prenotazione obbligatoria chiamando lo 0444 599147 o scrivendo a biblioteca@comune.isola-vicentina.vi.it.