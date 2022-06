Serena Dandini a Bassano: parlerà della violenza sulle donne

Serena Dandini e Chiara Valerio saranno a Bassano ospiti del Festival Resistere organizzato dalla Libreria Palazzo Roberti.

Su di una panchina rossa di Bassano una targhetta recita "i baci non lasciano lividi". Il tema della violenza sulle donne rimane tragica attualità nonostante le buone leggi varate. Serena Dandini e Chiara Valerio analizzano di questo fenomeno che può e deve essere cancellato.

Serena Dandini è scrittrice e conduttrice televisiva. È autrice di numerosi romanzi e saggi di successo.

Chiara Valerio è scrittrice e collabora con "La Repubblica", "L'Espresso" e "Vanity Fair". È responsabile della narrativa italiana per la casa editrice Marsilio.

A chiudere la sesta edizione della nostra rassegna letteraria saranno due importanti autrici, amiche della libreria. Sul palco di Resistere, infatti, saliranno Serena Dandini e Chiara Valerio!

Domenica 19 giugno 2022 alle 21,15

Castello degli Ezzelini (Bassano del Grappa)

ACCESSO AGLI EVENTI

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e senza prenotazione.

Le sedi possono subire cambiamenti. Si invita a consultare il sito o i canali social della libreria per ogni aggiornamento.

IN CASO DI MALTEMPO

In caso di maltempo gli incontri in programma al Castello degli Ezzelini e al Chiostro del Museo Civico si terranno in Sala da Ponte.