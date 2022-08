Serate in villa Piovene dedicate al vino e alla musica

La Villa Piovene Porto Godi "Villa Palladiana" si presenta in tutta la sua imponente e straordinaria bellezza e Vi offre un'esperienza unica tra arte, secoli di storia, profumi delle colline che la circondano e vigne di uve che danno vita a vini pregiati e prodotti tipici locali.

Nella cinquecentenaria storia che l'accompagna, è il luogo ideale per eventi, matrimoni, ricevimenti, cene aziendali e molto altro.



Due serate dedicate al vino ed alla musica sullo sfondo di una villa palladiana del '1500 con degustazione vini con taglieri e prodotti locali prodotti dall'azienda.



Venerdì 5 e Sabato 6 Agosto 2022 dalle ore 19 serate degustazione dei prodotti



A Lugo di Vicenza, in via Palladio 51.



Per info e prenotazioni 333.1997100



Special guest from AMORE Radio Show / THE SOUNDAY Radio Show : LORENZOSPEED*



Chi è LORENZOSPEED* ?



LORENZOSPEED* è un personaggio speciale ed eclettico, originale nell'essere se stesso. Ha realizzato e partecipato attivamente a migliaia di Eventi sparsi per la penisola italiana, specie nel nord Italia, ma anche in altri Paesi europei ed internazionali, come ad esempio Albania, Argentina, Austria, Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Svizzera, Thailandia, ed altri ancora ( solo per citarne alcuni )( elenco Paesi in ordine alfabetico ). Promuove da sempre la ClubCulture con programmi radiofonici, Live ed interviste, avendo una sconfinata passione musicale che lo ha portato a collaborare e/o partecipare ad eventi con artisti internazionali quali, tra gli altri, Aly & Fila, Antonello Venditti, Armin Van Buuren, Bryan Kearney, Carl Cox, Claudia Cazacu, Gigi D'Agostino, Giuseppe Ottaviani, Joe Cocker, Joe T Vannelli, Luca Antolini, Marco Bailey, Marco V, Markus Schulz, Mauro Picotto, Nathia Kate, Ottomix, Oxia, Paul Oakenfold, Paul Van Dyk, Principe Maurice, Solarstone, Sven Vath, The Thrillseekers, Tiesto, W&W, Yano, e molti altri ancora ( sempre in ordine alfabetico, anche questi ). Da circa una ventina d'anni realizza programmi radiofonici, attualmente 2, con i nomi THE SOUNDAY Radio Show ed AMORE Radio Show ( in onda rispettivamente la 2a, 4a e quando c'è anche 5a Domenica del mese dalle ore 12 alle 15 il primo, ed il 5° Mercoledì del mese dalle ore 21 in poi ( prossimo appuntamento Mercoledì 31 Agosto 2022 )) il secondo, ed è stato ospite in svariate radio e palinsesti. Il suo sound spazia a 360 gradi, o quasi, all'interno del cosmo musicale, per donare alle Persone allegria, gioia e divertimento, senza mai trascurare la cultura musicale che è indispensabile per un mondo migliore.