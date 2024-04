Serata live con i successi dei Bon Jovi al Mamaloca

La serata di sabato 13 aprile 2024 al Mamaloca in strada Pasubio a Vicenza, dalle ore 22 sarà animata dalla J&B, una tribute band dedicata ai Bon Jovi che da 20 anni offre al pubblico la possibilità di immergersi nelle atmosfere dei concerti della leggendaria band americana. Il repertorio spazia tra i brani più iconici dei Bon Jovi, rivivendo i successi che hanno definito la scena musicale degli anni '80. Un'esperienza coinvolgente che promette di ricreare la magia dei concerti originali.

Non mancheranno le canzoni più famose della band americana che hanno contribuito a definirne il successo e l'iconicità:

"Livin' on a Prayer" - Uno dei loro più grandi successi, simbolo degli anni '80.

"Wanted Dead or Alive" - Un altro classico che cattura l'essenza del rock banditico.

"You Give Love a Bad Name" - Con il suo ritornello coinvolgente, è un inno rock irresistibile.

"It's My Life" - Questa canzone ha segnato il grande ritorno della band negli anni 2000, diventando un inno di autodeterminazione.

"Always" - Una delle ballate più amate e intensamente emotive del gruppo.

"Bed of Roses" - Una canzone che mostra il lato più romantico e riflessivo della band.

"Bad Medicine" - Un brano che combina perfettamente rock ed energia, tipico dello stile di Bon Jovi.

"Have a Nice Day" - Un pezzo energico che esprime un messaggio positivo con un sound accattivante.

"Runaway" - Il singolo di debutto che ha introdotto Bon Jovi al mondo della musica.

"I'll Be There for You" - Un'altra potente ballata che ha rafforzato la fama della band come maestri della canzone rock sentimentale.