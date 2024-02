Serata tributo agli 883 al Doppio Malto di Thiene

Sabato 24 febbraio 2024 dalle ore 22, il Doppio Malto di Thiene si trasforma in un palcoscenico dedicato alla musica che ha segnato un'epoca: una serata interamente dedicata ai più grandi successi degli 883, la band simbolo degli anni '90 guidata da Max Pezzali. Gli Rotti X Caso, noto gruppo tributo, riporteranno in vita l'energia e le melodie indimenticabili che hanno fatto cantare e ballare intere generazioni.

Gli 883, con hit come "Hanno ucciso l'Uomo Ragno", "Nord Sud Ovest Est" e "Come mai", hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana, diventando icone di un'intera generazione. La serata al Doppio Malto sarà un'occasione per rivivere l'atmosfera unica dei concerti degli 883, cantando a squarciagola i brani che hanno fatto la storia del pop italiano.

Il Doppio Malto è conosciuto per la sua atmosfera vivace e accogliente, un luogo ideale dove gustare una buona pizza o una cena in compagnia, accompagnati da una selezione di birre artigianali. Il locale, apprezzato per la qualità del servizio e l'ampia offerta gastronomica, si conferma un punto di riferimento per gli eventi live e le serate a tema nella provincia di Vicenza.

Prenotazioni tavolo chiamando lo 0445 370832 o inviando un messaggio WhatsApp al 376 224 802 per una serata all'insegna della nostalgia e del divertimento, sotto il segno della musica degli 883.