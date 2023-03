Serata del tartufo nero alla Locanda Cava d'oro

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Serata speciale alla Locanda Cava d'oro di Isola Vicentina. Venerdì 31 marzo 2023 sarà servito un menù tutto dedicato al Tartufo nero dei Berici.

Il tartufo nero comune (scorsòn, tartùfole) matura da maggio all'autunno, ma alcuni esemplari sono reperibili anche in inverno e in primavera, cosicché i buongustai possono disporre di questi tartufi freschi praticamente durante l'arco dell'intero anno. Questo tuber aestivum emana un delicato profumo pur non raggiungendo l'intensità di quello 'invernale', nella scala del valore gastronomico delle varie specie, è al terzo posto, subito dopo i due più nobili, e cioè il tartufo nero di Norcia o di Spoleto

La Trattoria Cava d'Oro si trova nella località di Ignago a 300 metri sul mare, frazione di Isola Vicentina. Il locale è gestito dalla famiglia

Dal Soglio dai primi del 900. Ha un camino a vista, dove viene cotta la carne alla brace, la specialità della casa. In estate è possibile cenare all’aperto, sotto una terrazza da dove si può ammirare uno splendido panorama.

SERATA DEL TARTUFO NERO

31/03/2023

MENU



ANTIPASTI

Frittata al tartufo nero, accompagnata da sopressa nostrana



PRIMI PIATTI

Vellutata di patate con scaglie di tartufo

Reginette al tartufo nero



SECONDI PIATTI

Faraona ripiena al tartufo

Tagliata di manzo con tartufo

il tutto accompagnato con contorni di stagione



DESSERT

Semifreddo al torroncino



Vino e acqua.

Prezzo del pranzo 40,00 euro a persona.

Per info e prenotazioni tel. 0444 975045