Serata rock in birreria per la Festa delle Donne

Serata Rock con i Shining Star in Occasione della Festa delle Donne

Quando: Venerdì 8 marzo, inizio alle ore 21:00

Dove: The Ugly Sheep Brewery, Via Vicenza 20, Schio (VI)

Festeggiate la Festa delle Donne presso The Ugly Sheep Brewery con una serata all'insegna del rock grazie alla musica dal vivo dei Shining Star. Preparatevi a scatenarvi in pista e a cantare senza sosta in una notte dedicata al puro divertimento e alla buona musica.

Per accompagnare la serata, godetevi la selezione di birre artigianali, perfette per brindare insieme in questa occasione speciale. Per chi desidera cenare è disponibile un ampio menu di cucina con varie proposte culinarie.

Per assicurarsi il miglior posto, è consigliabile prenotare il tavolo chiamando il numero 351 9393838. Non perdete l'opportunità di unirvi a noi per una serata indimenticabile di festa e buona compagnia.