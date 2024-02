Serata punk rock all'Osteria Miles Davis

24 Febbraio si celebra il World Bartender Day!!! Ma per tutti coloro che sono semplicemente di "bocca buona" , al punto di voler scambiare col barista un boccale di birra vuoto per un boccale di birra pieno, allora a Polegge all' Osteria Miles Davis lo potete fare sabato 24 febbraio 2024.

A rendere più incasinata l'atmosfera e farvi urlare per riuscire a comunicare con chi sta a 3 cm da voi due band punk rock in live a partire dalle 21:00

Dustin Figueroa punk rock da Vicenza/Verona

Band punk rock che racconta sul palco solo esperienze realmente accadute ai danni o benefici di uno, alcuni o tutti i componenti.

Interagisce col pubblico giocando ad "INDOVINA CHI?"

Ciemmers PunkUltrà da Vicenza

Punk da gradinata!

Sulle pratiche di autofinanziamento del disco: "suoniamo perché indigenti"





Strada di Polegge, 114, Vicenza