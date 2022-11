Indirizzo non disponibile

Serata di Canti Popolari con il Coro Asiago per celebrare i sui 70 anni, sabato 19 novembre 2022 alle ore 21, presso il Teatro Millepini di Asiago. Durante la serata presentata da Stefania Longhini verrà ripercorsa la storia del Coro, dagli inizi nell'anno 1952 ad oggi (pochi cori in Italia possono vantare questa longevità).

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria presso lo IAT di Asiago, 0424/462221 - info@asiago.to

Il "Coro Asiago" è stato fondato nel 1952 da un gruppo di amici facenti parte della "schola cantorum" parrocchiale, che decisero di ritrovarsi insieme per imparare i canti della S.A.T. di Trento, animati dalla passione per la montagna e per il canto, sostenuti dall'amicizia che si era creata tra loro.

Alcuni anni più tardi il Coro prese l'attuale nome di "Coro Asiago" e, con l'alternarsi dei vari Direttori, ha potuto realizzare tante e differenti esperienze.

Con il passare degli anni anche l'aspetto musicale ha subito una sua maturazione ed il Coro, nel passato più recente, ha rivolto la sua attenzione anche ad altri aspetti del canto popolare, a quella che viene definita la "nuova coralità", vista come possibilità di allargare i propri orizzonti per cercare nuove musicalità.

Il Coro è cresciuto insieme alle Comunità in cui è inserito e, di conseguenza, con lo sviluppo del turismo, l'attività è particolarmente intensa specialmente durante il periodo estivo ed invernale, allorché l'Altopiano è meta di numerosi turisti. Attualmente il Coro è formato da 33 elementi che provengono da vari Comuni dell'Altopiano; ciò gli ha permesso di crescere, numericamente e tecnicamente, assumendo una dimensione comprensoriale mai conosciuta prima.

Tradizione, riscoperta delle radici, nuove esperienze musicali: è su queste direttrici che il Coro Asiago oggi si sta muovendo, conscio del proprio ruolo all'interno del contesto sociale e culturale dell'Altopiano di Asiago.