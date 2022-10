Serata della zucca da Casa Nova

Una serata speciale giovedì 27 ottobre dedicata alla Zucca! Con un menù in cui questo questo ortaggio di stagione verrà declinato in tanti modi, per vivere una nuova esperienza di gusto.

Dall’antipasto al secondo potrai assaporare prelibatezze tutte a base di zucca, concludendo il pasto con i golosi dessert della casa.

Cosa gusterai?

Antipasto

Flan di zucca Barucca con fonduta di Morlacco

Zucca in saor

Primo

Gnocchi home made con crema di zucca, radicchio rosso spadone e speck croccante

Secondo

Faraona disossata con purè di zucca e patate accompagnate con carciofi in tegame

Dessert

Golosità della casa

Acqua e caffè compresi

Costo del menù: 30€ a persona

Prenotazioni allo 0444.586598



