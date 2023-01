Serata del broccolo Fiolaro alla Locanda Cava d'oro

Serata speciale alla Locanda Cava d'oro di Isola Vicentina. Venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 20 la cena sarà a tema e protagonista il Broccolo Fiolaro di Creazzo.

Sarà perché è buono, ricco di proprietà benefiche ed estremamente versatile in cucina, fatto sta che il broccolo fiolaro, considerato uno dei prodotti di punta del ricco patrimonio gastronomico provinciale, piace sempre più, ai vicentini e non solo. Tanto che è finito persino nell'orto della Casa Bianca per volontà della first lady, Michelle Obama.

Il freddo arrivato nei giorni scorsi dovrebbe garantire, a detta dei produttori che cominciano a raccoglierlo in collina, una stagione eccellente per il rinomato ortaggio e inizia la Rassegna Enogastronomica.

SERATA DEL BROCCOLO FIOLARO 20/01/2023

MENU

ANTIPASTO

Torta salata con broccolo fiolaro accompagnata da sopressa casalinga

PRIMO PIATTO

Vellutata di broccolo fiolaro

Casarecce con broccolo fiolaro e salsiccia

SECONDO PIATTO

Cotechino con broccolo fiolaro

Faraona ripiena di broccolo fiolaro

accompagnati con contorni di stagione

DESSERT

Dolce della casa

Caffè

Vino, acqua

Prezzo della serata 30,00 euro a persona.

Per info e prenotazioni tel. 0444975045 oppure locandacavadoro@libero.it

LOCANDA CAVA D'ORO

Via Piazza Ignago,23 Isola Vicentina