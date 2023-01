Cena dei bolliti alla trattoria Nogareo

Trattoria Nogareo per la Cena dei bolliti ripropone il menù delle passate edizioni in cui troverete le tagliatelle in brodo con fegatini e tutti i sette tagli di bollito. Non mancherà la pearà e il "cren" fatto in casa ad accompagnare il manzo, la testina e i nervetti per elencare solo alcune delle portate.

Una cena speciale con i piatti della tradizione in programma venerdì 27 gennaio 2023 dalle ore 20,00.

Piatto simbolo delle tradizioni culinarie del Nord Italia e apprezzato già da Camillo Benso di Cavour e Vittorio Emanuele II. Galileo Galilei quando era a Padova dal 1604 e il 1629, da vero buongustaio il gran bollito misto era uno dei suoi piatti preferiti, accompagnato da buon vino. Voleva in tavola: oca, faraona, testina di vitello, carne di manzo, lingua salmistrata, cotechino per il gran bollito.

Una ricetta antica, tramandata di generazione in generazione, si scelgono degli ottimi tagli di carne, si fa una cottura lenta e paziente, e si accompagna da salse fatte in casa.

Nogareo è un ristorante tipico con cucina tradizionale vicentina e veneta sito in Valdagno; propongono ricette di altri tempi realizzate utilizzando prodotti locali, freschi e di stagione. Ha una bella sala da pranzo al pian terreno con un caminetto sempre acceso nel periodo invernale per rendere l' ambiente rustico e confortevole. Si trova a metà strada tra Valdagno e Castelvecchio.

Prezzo della serata 35,00 euro a persona, bevande escluse.

Per info e prenotazioni tel. 0445401890, whatsapp al 3494304428 oppure info@trattorianogareo.it