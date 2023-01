Serata dei bolliti alla trattoria Nogareo

Trattoria Nogareo ripropone il menù delle passate edizioni in cui troverete le tagliatelle in brodo con fegatini e tutti i sette tagli di bollito. Non mancherà la pearà e il nostro "cren" fatto in casa ad accompagnare il manzo, la testina e i nervetti per elencare solo alcune delle portate.

Una cena speciale con i piatti della tradizione in programma venerdì 27 gennaio 2023 dalle ore 20,00.

Nogareo è un ristorante tipico con cucina tradizionale vicentina e veneta sito in Valdagno; propongono ricette di altri tempi realizzate utilizzando prodotti locali, freschi e di stagione. Ha una bella sala da pranzo al pian terreno con un caminetto sempre acceso nel periodo invernale per rendere l' ambiente rustico e confortevole. Si trova a metà strada tra Valdagno e Castelvecchio.

Prezzo della serata 35,00 euro a persona, bevande escluse.

Per info e prenotazioni tel. 0445401890, whatsapp al 3494304428 oppure info@trattorianogareo.it