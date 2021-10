Serata di degustazione birre artigianali al Birrificio Pasubio

LE VERE BIRRE ARTIGIANALI: SERATA DI DEGUSTAZIONI AL BIRRIFICIO PASUBIO

Venerdì 29 ottobre 2021, ore 20.30

Se ti affascina il mondo delle birre, specialmente le preziose produzioni artigianali, ecco la serata che fa per te: in compagnia del mastro birraio Michele Sorgato, potrai conoscere le proprietà del Birrificio Pasubio, ai piedi delle Piccole Dolomiti. Acqua di fonte, materie prime selezionate e gusto della convivialità e genuinità: in abbinamento alle birre in degustazione, conoscerete inoltre alcune tipicità culinarie della Val Leogra servite dalla bruschetteria da Piero Cula di Torrebelvicino. Una serata all’insegna del buon bere e della buona compagnia.

DESCRIZIONE

La serata prevede una breve visita al laboratorio di produzione e ai reparti di confezionamento e qualità. A seguire, ci si accomoda al tavolo per degustare 4 varietà di birre da 0.25 cl, ciascuna servita in abbinamento a pietanze ricercate che ne valorizzano il gusto, come di seguito:

1. SHERIFF (lager tedesca) con fagiolata di Piero Cula e sopressa vicentina

2. ORBA (pils ceca) con medaglie di polenta con baccalà alla vicentina

3. EMMESEDICI (belgian dark strong ale) con spezzatino di gulasch piccante

4. SANTINA (IPA) con tortini di cioccolato dal cuore morbido e caldo

Punto di ritrovo: presso il Birrificio Pasubio, (Via Giarrette, 13/A Torrebelvicino VI) – area parcheggio gratuita per le auto.

CARATTERISTICHE

l’iniziativa si svolge al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti – massimo 15

ci si incontra direttamente sul posto

la quota comprende: la visita in birreria, la degustazione di 4 birre da 0.25 cl con abbinamento enogastronomico, quota assicurativa.

la quota non comprende: acquisti, extra di carattere generale e quanto non scritto nel “comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 25,00 con minimo 10 partecipanti

Si prega di avvisare per eventuali intolleranze/allergie.

L’organizzazione rispetta le nuove normative anti-Covid.

ATTENZIONE: per effetto del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021, la partecipazione è subordinata al possesso del Green Pass per ogni persona iscritta.

