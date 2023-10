"Senza Skei" con Carlo & Giorgio al Teatro San Marco

Il prossimo Sabato 21 Ottobre 2023 alle ore 21:00, il Teatro San Marco di Vicenza, situato in Contrà San Francesco 76, ospiterà lo spettacolo "Senza Skei" con Carlo & Giorgio. L'opera, scritta da Carlo D’Alpaos, Giorgio Pustetto e Cristina Pustetto, affronta con ironia e autoironia gli effetti della crisi economica che tutti noi viviamo quotidianamente.

Il titolo dello spettacolo, "Senza Skei", è un'espressione dialettale che significa "senza soldi", e rappresenta la necessità di reinventarsi ogni giorno in un mondo privo di stabilità economica e pazienza.

Carlo & Giorgio, con il loro stile inconfondibile, offrono al pubblico un tutorial su come sopravvivere in questo contesto, dimostrando che anche in tempi difficili è possibile trovare spazio per l'ironia.

La scenografia e la regia delle luci sono curate da Paolo Lunetta, mentre la produzione è a cura de La Banda degli Onesti.

Biglietti disponibili online. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il teatro dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, al numero 0444 922749 o via email all'indirizzo info@tsmvicenza.it.