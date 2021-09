Escursione mattutina: sentiero di Mondonovo, Torrebelvicino

Passeggiata ad anello mattutina tra i "Monti d'oro" che hanno reso celebre Torrebelvicino nel passato. Attraversando tipiche contrade protette da muretti a secco e immergendoci poi in un bosco tra piacevoli sentieri verrà raccontato come un tempo quelle zone fossero strategiche per le manifatture tessili di tutto il territorio.

Il Ponte delle Capre, con la caratteristica forma a schiena d’asino, era nell’800 l’unico ponte di attraversamento del Torrente Leogra lungo la strada napoleonica. Un trekking che attraversa punti di interesse geologico-mineralogico della Val Mercanti, tra acque che hanno fatto la storia. Vi si aprirà un scenario emozionante su tutta la cornice di montagne dell’Alta Val Leogra.



PROGRAMMA:



- Ore 8:30 | Ritrovo presso il parcheggio di fronte al Ponte delle Capre, SP46 Pasubio in direzione Valli del Pasubio

- Ore 9.00 | Partenza per il percorso ad anello

- Ore 12:30 | Orario di rientro previsto



Difficoltà facile, dislivello 300m , lunghezza 7 km circa



Accompagnamento con guida ambientale escursionistica associata LAGAP

