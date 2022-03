Sentiero di Campolongo e monte Cistorello: escursione naturalistica facile

Bella escursione naturalistica con ampie aperture panoramiche sulla Val Liona. Dal caratteristico borghetto medievale di Campolongo si sale verso il Cistorello, tra vigneti, macchia mediterranea e resti di una guerra che non venne mai combattuta (almeno, non qui). Il tutto accompagnati dai colori dei fiori di primavera (con un po' di fortuna le prime orchidee!).

Escursione facile e adatta a tutti, perfetta per passare un bel pomeriggio in compagnia!

SABATO 12/3/2022

Luogo e ora di ritrovo: Ore 14:00 presso la Chiesa di Campolongo

Via Campolongo, 10

https://maps.app.goo.gl/ZiUZUBgF9SKQ8qzd9ore

Dati tecnici:

-Lunghezza: 7 km circa

-Dislivello in salita: 300 m circa

-Impegno e difficoltà: facile

-Tempo previsto: 3 ore circa, pause e spiegazioni comprese.

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione

-Zainetto leggero con un po' di acqua e qualcosa da mangiare (a piacere...)

-Mascherina

-Gel igienizzante

-Cambio vestiti (consigliato)

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 15 euro. Si prega di arrivare con i soldi contati.

Emanuele Carlan, guida ambientale escursionistica.