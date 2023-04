Sentieri dimenticati sulle colline delle Bregonze, escursione con chinesiologo guida ambientale

Indirizzo non disponibile

Domenica 16 aprile dalle ore 9.30: "Exercise and slow trekking" per chi sente la necessità di fare del lento movimento all'aria aperta, accompagnati da un Chinesiologo/Guida Ambientale Escursionistica. Dopo un pò di ginnastica preparatoria, escursione su sentieri delle colline di Grumolo Pedemonte. Alcune soste serviranno a fornire indicazioni funzionali al cammino e al territorio circostante. Costeggeremo e attraverseremo, in alcuni punti, piccoli torrenti nascosti dalla boscaglia. A fine escursione sarà possibile visitare l'antica chiesa di San Biagio.



Lunghezza/dislivello/difficoltà: 10 km/200 mt/Esc

Cadenza del passo e controllo della frequenza cardiaca controllate.

Ritrovo/durata/fine: 9.00/5 ore/14.30

Pranzo al sacco

Costo: 15 euro adulti, 6 euro figli a carico

Prenotazioni al numero 3409342946 (preferibile messaggio whatsapp anticipatorio)



Manni Cristian: Chinesiologo - Guida Ambientale Escursionistica n.VE444