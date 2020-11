Sentieri di Guerra: tramonto a Forte Campolongo

Sabato 28 Novembre 2020 dalle 15.30 alle 18.00

Escursione guidata al tramonto con visita al Forte Campolongo e al Buso dello Sciason e ritorno sotto le stelle

META: Forte Campolongo - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

Un sentiero nel bosco ci porta ad una voragine carsica, lo Sciason avvolta da leggende popolari che la guida vi saprà svelare.

Proseguendo per il sentiero si giunge al Forte Campolongo. Da li, dopo la visita alla fortificazione militare, gusteremo uno dei tramonti più belli: a strapiombo sulla Val d’Astico e sulle Piccole Dolomiti con uno sguardo tra Veneto e Trentino.

Una sosta tra le cupole delle cannoniere, ci permetterà di approfondire ciò che fu la Battaglia dei Forti. Per non dimenticare e sentirci ancora più grati del benessere che oggi possiamo provare.

Il rientro, sotto il cielo stellato per la ex strada militare ci riconduce agevolmente al Rifugio Campolongo.

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, non sono presenti tratti esposti.

In presenza di neve si tratterà di una ciaspolata.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti, pila frontale.

COSTO: 15€, per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

RITROVO: ore 15.30 al Piazzale del Rifugio Campolongo (Centro Fondo Campolongo) - Via Verenetta, 36010 Rotzo VI https://goo.gl/maps/C7LYFmRV4hafNhJN8

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com

Asiago Guide è un servizio professionale di Guide Ambientali Escursionistiche dell’Altopiano dei 7 Comuni.

Siamo a disposizione per famiglie, scuole, gruppi e privati che vogliono scoprire questo territorio in sicurezza e con la competenza di una guida.

IMMERGERSI NELLA NATURA APPREZZANDONE LE MERAVIGLIE.

Scoprire la storia dei luoghi che incontreremo, con la calma e la piacevolezza del camminare:

questo è ciò che vi offriamo! Un’esperienza sostenibile grazie alla quale risvegliare i sensi e rigenerare la mente.

SABATO DALLE ORE 15:30

Sentieri di Guerra: tramonto a Forte Campolongo