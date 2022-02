Prezzo non disponibile

Passo dopo passo ci si addentra nel bosco di abeti e larici, dove la guida spiegherà come riconoscere le principali specie di piante della zona alta. Poi si segue la strada principale fino alla vetta del Monte Verena (2020 m) da cui si gode di un’incredibile panorama a 360 gradi, sia sulla Catena Alpina che sulla Pianura.

L’imponente Forte Verena, opera bellica italiana del Primo Conflitto Mondiale, sovrasta questa vetta da più di cent’anni. Le sue rovine anno fare un tuffo nel passato che ci riporta ai primi giorni di guerra e ad approfondire i vari aspetti che caratterizzarono la “Guerra dei Forti”.

Assieme, nella quiete delle montagne, possiamo quindi “non dimenticare” e sentirci ancora più grati di questi tempi di pace, con la tranquillità ed il benessere che ne deriva e godiamo oggi.

DOMENICA 27/2/2022 DALLE ORE 09:30 ALLE 16:00

Sentieri di Guerra: Forte Verena

Ciaspolata guidata storico - naturalistica tra i luoghi della Grande Guerra della Zona Alta.

META: Forte Verena - Altopiano dei Sette Comuni (VI)

DIFFICOLTÀ: difficoltà 4 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche, non sono presenti tratti esposti. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 500 m.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, occhiali da sole, berretto, guantI PRANZO AL SACCO oppure è possibile acquistare il pranzo al Rifugio Verena.

COSTO: 20€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

RITROVO: ore 9.30 Monte Verena - info al momento della prenotazione.

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

Il percorso potrà subire variazioni per presenza/assenza di ghiaccio/neve ma la difficoltà e il tema rimarranno invariati.

Foto di copertina Asiago Guida