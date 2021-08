Sentieri di guerra: Cima Portule

Una delle cime più alte delle montagne vicentine, consente di apprezzare uno dei “balconi” più panoramici e suggestivi dell’intero Altopiano e di incontrare numerosi resti di opere militari della guerra 1915 – 18 in un ambiente ricco di flora e fauna.

Si parte da uno dei rifugi più belli dell’Altopiano, Rifugio Larici per poi salire attraverso un bosco di larici e di abeti che conduce alla zona alta, dove domina il pino mugo. La salita non certo facile fa gustare la conquista della vetta ad ogni passo ed arrivati a 2307 dimenticherete lo sforzo. Dalla lunga dorsale si ha modo di scoprire le particolarità della vita animale e vegetale sopra il limite della vegetazione e di scoprire come il cambiamento climatico sta alterando anche gli equilibri di questo ambiente.

Il percorso si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 750 m, non sono presenti tratti particolarmente esposti.

Venerdì 20 agosto 2021 dalle 9:00 alle 16:00

TIPO DI ATTIVITÀ: Escursione guidata sulla grande guerra

META: Cima Portule – Altopiano dei Sette Comuni (VI)



DIFFICOLTÀ: 5 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

DA PORTARE CON SÉ: necessari scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1,5 litri) , eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole, cappellino e PRANZO AL SACCO.

COSTO: 20€ , 10€per i ragazzi sotto i 15 anni

LUOGO DI RITROVO: Ore 9:30 Bivio sentiero cai 826 prima di Malga larici di sotto https://goo.gl/maps/wojzmoeosLLsgQtg9.

ULTERIORI INFO E PRENOTAZIONI: Asiago Guide 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.