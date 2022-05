Semi, semine e biodiversità, primavera alla Bio Fattoria Bisele

Prezzo non disponibile

Annusando, toccando, suonando ed osservando le giovani piante coltivate con metodo biologico scopriamo insieme quanto è ricca in biodiversità la nostra montagna. Passo dopo passo diventiamo piccoli coltivatori provetti e creiamo un orto in cassetta che verrà a casa con noi a ricordo dell’esperienza.

Con le nostre cure e attenzioni i semini germoglieranno come i nostri sogni e desideri!

Sabato 28 maggio dalle 15:30 alle 18:00

Da portare con sè: scarponcini, vestiario a strati, comodo, uno zainetto con una borraccia con acqua, fazzoletti, giacca, cappellino.

Durante l’attività il vestiario può subire usura e si può sporcare.

Verranno adottati tutti i protocolli di misure di sicurezza necessarie anti-diffusione sars-cov-2 secondo le normative e linee guida vigenti al momento dello svolgimento delle attività.

Luogo: Bio Fattoria Bisele. L’attività si svolgerà interamente all’aperto.

Costo: 10€ a bambino – ogni bambino creerà un piccolo orto in cassetta di cui prendersi cura a casa.

Attività consigliata a partire dai 7 anni.

In caso di pioggia o condizioni meteo avverse l’evento verrà annullato.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contatti: Silvia 350 0476262 (WhatsApp, Chiamate) | e-mail: agribisele@gmail.com | www.agribisele.com

