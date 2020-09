Sedute Spiritiche in Distilleria Poli a Schiavon

Domenica 4 ottobre 2020 la Poli Distillerie sarà teatro di un'esperienza "mistica" che coinvolgerà tutti i sensi: le Sedute Spiritiche.

Avete il coraggio di mettervi in contatto con gli spiriti della distilleria?

Affinate l'olfatto e allenate le papille gustative, solo i migliori saranno ricompensati!

Programma dell'evento:

- Accoglienza al Poli Museo della Grappa (edificio a fianco della distilleria)

- Visita guidata alla distilleria, in via del tutto eccezionale apriremo le porte della distilleria di domenica, per permettervi di assistere da vicino alla distillazione artigianale nel pieno della vendemmia.

- Visita alle cantine sotterranee dove riposano circa 4.000 barrique di rovere per la maturazione naturale delle acquaviti di vinaccia e di vino,

- "Seduta Spiritica", cuore forte e nervi saldi! (i minorenni potranno assistere ma non partecipare.)

- Degustazione di distillati e liquori Poli.

Informazioni utili:

La durata della visita guidata è di almeno due ore.

L'ingresso è su prenotazione e i posti sono limitati, non sarà possibile accedere in orario differente da quello prenotato.

E' necessario presentarsi all'accredito almeno 15 minuti prima dell'orario di inizio visita, muniti di mascherina.

In caso di annullamento dell'evento il biglietto verrà rimborsato.

La distilleria è dotata di un ampio parcheggio auto.

Sarà possibile fare acquisti al negozio Poli .

DOMENICA DALLE ORE 10:00 ALLE 18:00

Sedute Spiritiche in Distilleria

DISTILLERIE POLI in via Marconi 46 a Schiavon (VI).

Posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. L'ingresso è gratuito per i minorenni.