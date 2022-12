Visita guidata a Villa San Fermo, tra scenografie maestose ai piedi dei Colli Berici

L’origine risale al X secolo, epoca in cui una comunità di monaci di San Benedetto di Polirone (Mantova) si insediò in questo luogo, edificandovi un’abbazia e la chiesa di San Fermo e Rustico.

L’abbazia passò poi sotto la giurisdizione dei monaci di San Giorgio in Alga. Il monastero venne soppresso nel 1668 da Clemente IX e nel 1670 venne acquistato da Nicolò Venier, procuratore di San Marco. L’Ordine dei Pavoniani è l’attuale proprietario.



BAGNARA, ATTORE INDISCUSSO DELLA VILLA

L’entrata d’onore della villa è il monumentale Ingresso dei Fiumi, progettato dallo scenografo di teatro Francesco Bagnara.

L’opera si compone di due padiglioni che fungevano da dimora per i portinai, giardinieri ed altri servitori. Bagnara riuscì a creare un’impressione di grande ampiezza in uno spazio piuttosto angusto e delimitato dalla strada e dal colle incombente.

L’opera prende il suo nome dalle statue poste sopra gli archi, che rappresentano in modo allegorico i principali fiumi italiani. Al centro si trova la statua dell’Italia, assisa sul trono con la corona turrita e lo scettro in mano.



