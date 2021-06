Scuola di Musica Thelonious in concerto a Creazzo

Indirizzo non disponibile

La Scuola di Musica Thelonious presenta: A RIVEDER LE STELLE una serata di musica dal vivo con Big Band, cantanti e solisti ospiti. La Thelonious ha festeggiato quest’anno i 30 anni di attività e la ThelOrkestra, la jazz Big Band in cui militano i migliori allievi della scuola, esiste da ben 20 anni.

DOMENICA 27 GIUGNO ALLE ORE 21:00

La serata sarà suddivisa in 3 momenti: nella prima parte suonerà l’Orchestra con un repertorio strumentale dedicato a Duke Ellington, uno dei più grandi compositori del ‘900.

A seguire una formazione di insegnanti della scuola tra cui Gianluca Carollo, Ettore Martin, Michele Calgaro e Danilo Memoli.

Infine 4 jazz singers accompagnati dalla Big Band: Saverio Sbalchiero, Tono De Mori e 2 insegnanti di canto della Thelonious, Marta Frison e Lorenzo Cipriano, eseguiranno alcuni classici d’oltreoceano (Moon River, Sophisticated Lady) e qualche canzone italiana d’altri tempi come Mille lire al mese e Quando, Quando, Quando.

Ritornare sul palco dopo questo lungo silenzio della musica dal vivo, sarà per noi motivo di grande gioia ed emozione.