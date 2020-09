Scuola di Magia: come Harry Potter al Castello di Thiene

Il Castello di Thiene che si trasforma, per 3 giorni, nel regno della magia dove giovani aspiranti maghi potranno partecipare ad un evento unico nel suo genere e vivere un' esperienza indimenticabile ispirata alle avventure di Harry Potter.



Il Castello sarà interamente allestito, richiamando liberamente il famoso castello di Hogwarts, per rappresentare i suggestivi ambienti della Scuola di Magia; il programma di intrattenimento, dedicato a bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado (che soggiorneranno al Castello per l'intero weekend), sarà gestito da 25 attori, teatranti e scenografi professionisti dell'associazione Montodine Live, attiva da 10 anni nel settore delle animazioni per ragazzi, con il team di MalaRazza Events.



Gli aspiranti maghi, dopo aver ricevuto la lettera di ammissione alla Scuola di Hogw... - scusate - di Magia, saranno ospitati nel Castello: verranno assegnate loro le 4 case di appartenenza e avranno l’occasione di vivere per tre giorni all’interno di una vera scuola di magia; quelli che hanno già frequentato gli anni precedenti potranno proseguire gli studi e conseguire il titolo di mago apprendista.



I bambini che si iscriveranno soggiorneranno da venerdì a domenica nel castello.



L’obiettivo è di creare una storia emozionante e memorabile, tre giorni d’avventura in compagnia di ragazze e ragazzi da tutta Italia con cui instaurare amicizie e rapporti che andranno al di là dei confini territoriali.

L'evento è dedicato ai bambini amanti della saga, con l'obiettivo di incoraggiare la lettura, la socializzazione, la diffusione del gioco intelligente e della cultura.



Per tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, ma occorre prenotarsi compilando l’apposito modulo, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Scuola di Magia Italiana al Castello di Thiene

4 set alle ore 17:00 - 6 set alle ore 18:00

Castello Di Thiene

Corso Garibaldi 2, 36016 Thiene

Biglietti

www.scuoladimagiaitaliana.it