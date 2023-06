Screening gratuito del Papilloma Virus e Spritziamo di salute, oggi al Punto Prelievi Synlab

Mercoledì 21 giugno alle ore 18.30 nel Punto Prelievi SYNLAB in via Battiglione Monte Berico 20 a Vicenza si terrà l’incontro aperto al pubblico “Spritziamo di Salute: prevenzione donna”, che fa parte di un calendario di eventi e webinar all’ora dell’aperitivo per parlare di salute e benessere.

SYNLAB apre le porte della salute alla città di Vicenza con un evento dedicato alle donne e alla prevenzione, al termine del quale sarà possibile prenotare lo screening gratuito “Test HPV DNA”, che consente di identificare le infezioni da Papilloma Virus.

Durante l’incontro interverranno la dottoressa Antonella Agnello, specialista in Ginecologia e Direttore Sanitario del Poliambulatorio Euganea Medica che parlerà di “HPV e prevenzione del carcinoma della cervice uterina”, e la dottoressa Cristina Trevisan, ostetrica SYNLAB che interverrà sul tema “Riabilitazione piano perineale”

La partecipazione è ad accesso libero, ma è consigliata la prenotazione mandando un’e-mail a vicenza.pp@synlab.it o chiamando 049 8650111. In questa occasione sarà possibile prenotare lo screening.