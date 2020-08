Scopri Vicenza, un capolavoro di città: visita guidata

Vicenza è in realtà un piccolo scrigno di bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche in parte celate dalla fama del grande architetto.

Nota ai più come la Città del Palladio e riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità sono numerosi i capolavori progettati da Andrea Palladio nel corso del Cinquecento: la Basilica, Teatro Olimpico, Palazzo Barbaran da Porto - ora sede del Palladio Museum - e Palazzo Chiericati - che oggi ospita la Pinacoteca Civica.

Con una visita guidata si comprende la portata rivoluzionaria della sua arte e la genialità delle soluzioni architettoniche adottate.

Le passeggiate attraverso il centro storico hanno la durata di due ore, hanno luogo il sabato alle ore 14.30.

L'itinerario si snoda lungo le più belle vie del centro, dove sorgono i palazzi di Andrea Palladio, partendo da Piazza Matteotti per terminare in Piazza dei Signori con la Basilica Palladiana e Loggia del Capitaniato.

La quota di partecipazione è di 10 € a persona, ragazzi fino a 16 anni gratis.

Massimo 20 persone (come da direttiva nazionale)

Obbligo di rispetto delle norme anti Covid-19: distanza 1 metro, mascherina, guanti o gel disinfettante.

L'itinerario non prevede visite agli interni.

Ritrovo in Piazza Matteotti, presso l'ufficio IAT, almeno 15 minuti prima della partenza, per poter sbrigare le formalità.

Evento organizzato da Guide turistiche di Vicenza

Sabato 15 agosto 2020 dalle ore 14:30 alle 16:30

Iat Vicenza

piazza Matteotti 12, 36100 Vicenza, Veneto

Informazioni e prenotazioni

visiteguidate.vicenza@gmail.com, iat@comune.vicenza.it

Ufficio Iat tel. 0444 320854 (aperto tutti i giorni 9.00-17.30)