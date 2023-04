Scopri il Menù di Pasqua nei ristoranti di Vicenza

Pasqua, una delle festa più solenni dal punto di vista religioso, segna il risveglio della buona tavola dopo il periodo della Quaresima, con tante pietanze che riflettono sia la tradizione della cucina pasquale, sia l’effetto della primavera. Questo antico legame viene interpretato al meglio dai ristoratori vicentini, che con i loro “Menu di Pasqua” creano ogni anno un’infinità di piatti d’eccezione, capaci di rendere memorabili i banchetti della festa.

Oltre 30 locali del Vicentino hanno inserito, nel portale della Confcommercio di Vicenza www.ristoratoridivicenza.it, il menu proposto per il pranzo di Pasqua. In questo modo i clienti avranno la possibilità di consultare e scegliere, con pochi click sulla tastiera, dove trascorrere al meglio la festività e assaporarne le specialità gastronomiche della tradizione.

Questo periodo, infatti, segna tradizionalmente il risveglio della buona tavola con tante pietanze che richiamano la cucina tipica e i prodotti di stagione.

Curiosando tra i menù pubblicati on line, l’agnello e il capretto sono in assoluto i protagonisti di secondi piatti raffinati e gustosi, anche se non mancano le proposte di carne rossa e di pesce. Nei primi piatti, invece, primeggia l’Asparago Dop di Bassano, nei risotti, nelle zuppe o con le crepes; ma bruscandoli, piselli freschi di Lumignano, erbette di stagione, tra cui le ortiche adatte per prelibati risotti, non sono da meno. Anzi, sono proprio le verdure di stagione, fresche e salutari, proposte come contorni o come ingredienti prevalenti, a indicare l’arrivo della primavera anche a tavola. Per quanto riguarda i dolci, la tradizionale colomba o focaccia di Pasqua spesso viene rielaborata e servita con salse golose al cioccolato o alla frutta.

LE PROPOSTE DEI RISTORATORI DI VICENZA PER IL MENU DI PASQUA 2023

