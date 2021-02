Scoprendo il Lago di Fimon

Questo rilassante trekking sui Colli Berici ci porterà a scoprire il tranquillo Parco Naturale del Lago di Fimon. Questo specchio d’acqua sembra essere il più antico del nord Italia: gli studi collocano la sua origine intorno ai 35.000 anni fa: è un "residuo glaciale" quaternario racchiuso nella "Valle di Fimon".

La valle è sempre stata paludosa, ma già dall’età del bronzo iniziò ad essere frequentata ed abitata, infatti sono stati rinvenuti molti reperti del Neolitico e dell'Età del Bronzo. L’opera dell'uomo in epoca storica ha determinato un progressivo consolidamento degli strati torbosi ed il drastico ridimensionamento degli specchi lacustri, di cui il lago di Fimon è l'ultimo rimasto. Il percorso molto vario, sia per le caratteristiche del paesaggio che per la natura dei sentieri e delle strade che attraversano campi, borghi e boschi. ha dislivelli poco impegnativi...

CHI PUO’ PARTECIPARE?

L’ itinerario è di medio impegno, adatto agli escursionisti con discreto allenamento. Adatto alle famiglie con bambini abituati alla camminata, dai 10 anni in su

ATTREZZATURA RICHIESTA

Abbigliamento e calzature da escursionismo idonei alla stagione, bastoncini da trekking (per chi li usa), giacca anti-vento e anti-pioggia, guanti, berretta, zaino, acqua, snack, mascherina, gel disinfettante

DATI TECNICI ESCURSIONE

Difficoltà: E (escursionistico – medio/facile)

Dislivello: +300 m ca

Durata: 4 h ca (variabili in base alle soste)

Lunghezza: 10 km ca

Guide Ambientali Escursionistiche: Stefano Torcelli e Alessia Toso

FINE ESCURSIONE ore 17.30 circa

DOVE CI TROVIAMO?

Il luogo è indicato nel programma inviato via email

QUANDO E A CHE ORA?

SABATO 13 FEBBRAIO 2021 Orario di ritrovo ore 14.00

IL COSTO

Adulti € 20,00

Ragazzi fino ai 16 anni compresi € 15,00

La quota COMPRENDE: accompagnamento di Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, assicurazione

La quota NON COMPRENDE: trasporto

