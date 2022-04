Prezzo non disponibile

Con l'arrivo della primavera è iniziata anche la stagione delle orchidee! Protetta a livello europeo, quella delle Orchidacee è la famiglia vegetale più evoluta, ricca di affascinanti e strabilianti curiosità, forme e colori.

Con questo itinerario si va a scoprire le loro caratteristiche, le loro strategie e la loro particolarissima storia. Il tutto in un'escursione ad anello nella fantastica cornice dei Colli Berici!

SABATO 30/4/2022 ALLE ORE 09:00

Alla scoperta delle Orchidee spontanee

Pozzolo di Villaga

Luogo e ora di ritrovo: Ore 9:00 davanti al Bar Pizzeria "All'Alpino"

Dati tecnici:

-Lunghezza: 8 km circa

-Dislivello in salita: 300 m circa

-Impegno e difficoltà: facile, adatto anche alle famiglie

-Rientro previsto per le 12:30 circa (variabile a seconda del passo e delle pause).

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione

-Zainetto leggero con un po' di acqua e qualcosa da mangiare (a piacere...)

-Mascherina

-Gel igienizzante

-Cambio vestiti (consigliato)

Nota: l'itinerario potrà subire modifiche a seconda delle fioriture presenti, risultando più lungo o più breve. L'impegno tecnico comunque non cambierà.

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 15 euro per il solo servizio guida, 10 € per i minori di 14 anni. Si prega di arrivare con i soldi contati.

Emanuele Carlan, guida ambientale escursionistica, regolarmente iscritto e assicurato AIGAE, tessera VE352.