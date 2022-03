Scollinando con Amore: escursioni a piedi e in bicicletta sulle colline di Montecchio

La Pro Loco Alte Montecchio ha in programma due iniziative alla “Prima Giornata Regionale dei Colli Veneti” per promuovere le bellezze del proprio territorio. Una doppia iniziativa dal titolo “Scollinando con Amore…a Montecchio Maggiore” che consiste in due escursioni guidate a piedi e in bicicletta per le frazioni collinari di Montecchio Maggiore.

Giornata colli veneti domenica 27 marzo 2022

L’ESCURSIONE A PIEDI:

LUNGHEZZA: 12 KM

DISLIVELLO POSITIVO: 300 METRI

DIFFICOLTA’: FACILE

PARTENZA: ORE 9:00 (ritrovo al Parcheggio del Castello di Romeo alle 8:45)

RIENTRO: ORE 13:00 circa



L’ESCURSIONE IN BICI:

LUNGHEZZA: 14 KM

DISLIVELLO POSITIVO: 300 METRI

DIFFICOLTA’: MEDIA

PARTENZA: ORE 15:00 (ritrovo davanti al Duomo di Montecchio alle 14:45)

RIENTRO: ORE 18:00 circa





RACCOMANDAZIONI:

Abbigliamento adeguato per l’attività

Ritrovo: 15 minuti prima della partenza

Escursione in bici con mezzo proprio

BIGLIETTI:

8,00 €

6,00 € (Ridotto Soci Pro Loco Alte Montecchio)

La quota comprende:

Passeggiata guidata con guida ambientale escursionistica GAE abilitata

Degustazione di prodotti tipici presso Agriturismo La Costalta di Sant’Urbano

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

www.prolocoaltemontecchio.it

info@prolocoaltemontecchio.it

340-0796224