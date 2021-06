Schio Mondovisioni: i documentari di Internazionale

Mondovisioni è una rassegna di documentari e film riguardanti le tematiche mondiali su attualità, diritti umani e informazione. Racconta la complessità del mondo che ci circonda: storie senza filtri che ci riguardano, emozionanti, profonde, esemplari. Film belli e importanti scelti dai più prestigiosi festival internazionali.

Dal 30 giugno al 14 luglio torna a Schio Mondovisioni, la rassegna con i documentari selezionati dalla rivista Internazionale. Per cinque serate, nell'Anfiteatro di Toaldi Capra, verranno affrontati temi di grande attualità dalla crisi di Hong Kong al ruolo delle donne nella scienza, dai meccanismi dell'indebitamento all'odissea dei migranti siriani in fuga dalla guerra. Ogni proiezione è preceduto da un intervento dei giornalisti di Internazionale.

Dopo un lungo anno che che ha visto le nostre vite confinate allo spazio domestico e le cronache dominate dal Covid-19, risulta più urgente che mai riabituarci a guardare oltre con realismo e speranza.

La rassegna si apre il 30 giugno con “Oeconomia” un documentario che mostra come la crescita dell'economia e i profitti siano possibili solo creando debiti. E mentre i resoconti dei giornali non aiutano a capire i veri meccanismi che si nascondono dietro la nostra vita quotidiana, le persone e gli stati continuano ad indebitarsi. Introduce il film Alessandro Lubello, editor di economia per Internazionale.

Il secondo appuntamento è fissato per il 4 luglio con un film che ci porta nel cuore di una delle aree calde della cronaca mondiale: “Hong Kong Moments”, un articolato ritratto della metropoli asiatica al tempo delle proteste contro la stretta governativa cinese. La proiezione è preceduta dall'intervento di Junko Terao, editor di Asia e Pacifico per Internazionale.

Tra le questioni più dibattute nelle ultime stagioni ci sono le discriminazioni di genere, il maschilismo e le molestie. A questi argomenti è dedicata la proiezione del 6 luglio: “Picture a Scientist”, un appassionante manifesto per la parità tra i sessi nel mondo della ricerca scientifica. Apre la serata Claudia Grisanti, editor di scienza per Internazionale.

Il commovente “Reunited” in programma il 12 luglio prosegue l’impegno di Mondovisioni nel racconto delle migrazioni verso l’Europa, con l’incredibile storia dell’odissea burocratica che attende una famiglia siriana una volta raggiunto l’Occidente. Introduce Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale.

Infine il 14 luglio chiude la rassegna “The Fever” che racconta come le organizzazioni internazionali e le multinazionali farmaceutiche stanno gestendo da anni la malaria, una grande emergenza sanitaria dimenticata che affligge il continente africano. Claudia Grisanti, editor di scienza per Internazionale introdurrà la serata.

PROGRAMMA COMPLETO

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO

“Oeconomia”

Introduce Alessandro Lubello, editor di economia per Internazionale

DOMENICA 4 LUGLIO

“Hong Kong moments”

Introduce Junko Terao. editor di Asia e Pacifico per Internazionale

MARTEDÌ 6 LUGLIO

“Picture a scientist”

Introduce Claudia Grisanti, editor di scienza per Internazionale

LUNEDÌ 12 LUGLIO

“Reunited”

Introduce Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO

“The fever”

Introduce Claudia Grisanti, editor di scienza per Internazionale

introduzioni ore 21.15

proiezioni ore 21.30

Le introduzioni ai film iniziano alle 21.15, mentre le proiezioni iniziano alle 21.30.

Le proiezioni all' Anfiteatro di Toaldi Capra avverranno seguendo le procedure anti covid.

Biglietti: 6€ intero - 5€ ridotto*

Abbonamenti: 25€ intero/20€ ridotto*

Prenotazione consigliata via mail all’indirizzo tbpclubschio@gmail.com

La rassegna è organizzata dall'associazione The Blind Pig ed è promossa dal Comune di Schio nell'ambito del progetto Schio Cultura 2021. Mondovisioni inoltre gode del sostegno e collaborazione di Sella Farmaceutici, NaturaSì, Socie e Soci di Bancaetica Alto Vicentino, associazione MaiMa e Cineforum Altovicentino.