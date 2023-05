Schio, lunedì 8 maggio il Palaromare apre le porte alla prevenzione nei giovani

Dal rischio di infortuni alle patologie gastrointestinali, se ne parlerà in un talk gratuito aperto alla cittadinanza

Partecipano l’ortopedico Roberto Galati ed il gastroenterologo Giovanni Cataudella del Centro di medicina Schio

Ospiti d’onore Caterina Todeschini e Giorgia Sottana, la preparatrice atletica e la capitana del Famila Schio Basket terza classificata Eurolega 2023



Adolescenti e giovani adulti alle prese con l’attività fisica in una società sempre più sedentaria dove i ritmi sostenuti tra scuola, famiglia, lavoro e attività collaterali non sempre coincidono con quelli delle funzioni fisiologiche del corpo. Che implicazioni possono esserci sulla salute? E sul rischio di infortuni? Considerando che questi ultimi si verificano in età sempre più prematura. Inoltre, quali sono le conseguenze sulla capacità di mantenere alta l'attenzione a scuola e sul lavoro così come il rendimento sportivo in un contesto di stress e di disordine dei ritmi e degli stili di vita?

Sono alcune delle domande alle quali risponderà l’incontro pubblico ad ingresso gratuito dal titolo “Sport, salute e giovani. Sotto stress, sotto sforzo e nella vita di tutti i giorni” che si terrà lunedì 8 maggio 2023 alle ore 20.30 al PalaRomare di Schio. Un incontro organizzato dal Famila Basket Schio aperto a tutta la cittadinanza ad ingresso gratuito. L’incontro fa parte del Tour della Prevenzione, un’iniziativa che ha lo scopo di divulgare i corretti stili di vita e le buone pratiche della salute tra la popolazione.

L’incontro vede la direzione scientifica ed organizzativa di Centro di medicina Schio, che mette in campo due specialisti in altrettante branche. L’ortopedico Roberto Galati, che ha sviluppato le sue competenze proprio in ambito di patologie del ginocchio, artrosi e lesioni legamentose, presente al Centro di medicina Schio e Bassano del Grappa ed il gastroenterologo Giovanni Cataudella, già vice-primario presso l’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale S. Bortolo di Vicenza, ed ora al Centro di medicina Thiene e Vicenza. Con lui si parlerà anche di disturbi a carico dell’apparato gastrointestinale, come il reflusso gastroesofageo o la sindrome dell’intestino irritabile, sensibili a fattori come lo stress o la mancanza di sonno. Si stima che in Italia ne soffrano una persona su tre.

Ospiti d’onore della serata, Caterina Todeschini e Giorgia Sottana, rispettivamente la preparatrice atletica e la capitana del Famila Schio Basket fresca vincitrice della 13esima supercoppa e terza classificata alla Eurolega 2023. Todeschini è inserita nello staff tecnico, di cui è coordinatrice, delle giovanili della società scledense dal 2006 e dal 2007 è nel team di preparatori del settore squadre nazionali. L’introduzione vedrà i saluti del Presidente del Famila Schio Basket, Marcello Cestaro.



L’incontro è ad ingresso libero e gratuito. Per motivi organizzativi è gradita la conferma della presenza a relazioniesterne@centrodimedicina.com oppure a Centro di medicina Schio – schio@centrodimedicina.com .