Schio Flower Power: la musica del Festival di Woodstock all'alba

Una fuga nel mondo e alla ricerca di emozioni in una cornice immersa nei colori della natura, fra alberi e il cielo. Il Concerto all' alba a Bosco di Tretto ( dalle ore 05.00 alle 06.30 ), è un appuntamento insolito e davvero intrigante, che offre suggestioni fra il sole che ancora galleggia all'orizzonte e l'aria fresca del mattino, profumata di musica d'autore.

Il gruppo musicale Caronte rivisita brani dei Beatles, dei Queen, dei Rolling Stones, di Frank Zappa e il meglio della musica dei grandi festival beat. Pop Rock in veste classica, perché il Caronte è un gruppo da camera. I suoi componenti sono: Alberto Martinelli (violino), Gabriele Miglioli (violoncello), Elena Trovato (arpa) e Luigi Signori (pianoforte e voce). Vantano successi nazionali ed internazionali; interventi su radio e televisioni europee, si occupano di promozione della cultura musicale realizzando spettacoli in prima assoluta con la contaminazione tra generi musicali e tra arti e scienze.

SCHIO sabato 25 luglio alle ore 5,15 del mattino , organizzato dall’amministrazione comunale, presso l’Agriturismo Il Picchio Bruno - Contrà Bosco di Tretto

Territori da ammirare, il fruscio delle foglie, il canto degli uccelli: ingredienti perfetti per un viaggio accompagnato da una colonna sonora che respira libertà. Un percorso di scoperta delle colline di Schio, un evento che unisce esperienze multisensoriali; l’alba ed il paesaggio avranno come colonna sonora “Flower Power” la musica dei Festival di Woodstock e Isola di Wight, con brani di Coker, Beaz, Joplin,CCR, Jefferson Airplane, Hendrix, Santana, The Who e altri, interpretati dal Gruppo Caronte.

Alberto Martinelli violino,

Gabriele Miglioli violoncello,

Elena Trovato arpa

Luigi Signori pianoforte e voce

Schio e il Gruppo Caronte ti aspettano e s’impegnano a garantire la sicurezza di tutti, in tutti i settori del turismo. Anche quest’anno, anzi sopratutto quest’anno, che le tue escursioni sianodavvero un momento di spensieratezza, serenità e relax. A partire dal viaggio stesso, che sia in treno, aereo o auto.

Gli eventi verranno realizzati rispettando le normative del DCPM sugli spettacoli dal vivo all’aperto.

Per informazioni al tel. +39 348 2257382.