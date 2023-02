Schella Marz ad Asiago: il tradizionale 'bati marso' per dire addio all'inverno

Gli ultimi tre giorni di febbraio per le vie del centro, si svolgerà la tradizionale serata di Schella Marz, con la sfilata dei "bandoni" e il rogo della "vecia".

Suona Marzo, significato della parola di origine Cimbra, è da sempre festeggiata calorosamente sull'Altopiano di Asiago: l'auspicio, di adulti e bambini, è per l'affrettarsi dell'arrivo della primavera, un rito per risvegliare la natura dopo il lungo sonno dell'inverno e per dare l'addio alla stagione passata.

Per tutte e tre le serate il ritrovo sarà alle ore 20.00 presso Piazza II Risorgimento.

Martedì 28 verso le ore 21.00, a conclusione della sfilata, presso il parcheggio Martiri della Libertà si terrà il "rogo della vecia".

Partecipano al Concorso Schella tutti i ragazzi, giovani, bambini accompagnati da genitori o adulti che siano in possesso di una fila di “bandoni” preparata in modo da essere facilmente manovrabile durante il traino (esclusivamente manuale), soprattutto in curva, per evitare qualsiasi ostacolo e danni alle autovetture in sosta ai lati della strada (ognuno è responsabile della propria fila di bidoni).

La fila di “Bandoni” deve essere costituita solo da BIDONI, lattine o altro recipiente metallico. Qualora la fila contenesse dei “materiali impropri” (marmitte, cane fornela, lamiere, testiere letto, etc.) la stessa verrà esclusa dalla sfilata. La fila non deve comunque superare i 15 METRI DI LUNGHEZZA e 2 METRI DI LARGHEZZA.

Il vincitore della SCHELLA sarà scelto da un’apposita giuria. Potranno aspirare a vincere la SCHELLA solo coloro che parteciperanno A TUTTE E TRE LE SERATE della Schella Marz.

Foto di copertina Asiago.it