Scatti di primavera: passeggiata fotografica nel parco di Villa Fogazzaro-Colbachini

Una passeggiata fotografica per rapire e tenere con voi i meravigliosi scorci del vasto parco di Villa Fogazzaro-Colbachini. Ma è davvero possibile racchiudere in alcuni scatti la potente bellezza di questo parco? Impossibile davvero … ma è bello provarci !!! la sfida è lanciata. Segnate in agenda: 16 aprile ore 15.30.

500.000mq di storie, suoni, colori, profumi e … guizzanti scoiattoli, mimetiche lepri, tamburellanti picchi, eleganti upupe …

Uno spettacolare parco, una variopinta tavolozza boschiva che riluce di tutta la sua potenza chiaroscurale. Dal sottopasso, all’antico viale dei cipressi; dalla cima panoramica del colle, agli antichi ruderi. Dal laghetto, al poggio della villa, all’ampio galoppatoio. Catturate questi angoli visuale e trasformateli in scatti pittorici!

La passeggiata al parco sarà condotta da un fotografo professionista, profondo conoscitore della storia del parco.

Pronti, attenti,… scattare ( ;

E’ richiesta prenotazione.



Info e prenotazioni: info@muvec.it