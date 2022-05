Mercatino dei Fiori, erbe officinali, prodotti naturali, scambio sementi

Indirizzo non disponibile

Un week end dedicato alle piante e ai semi a Lusiana. Sabato Passeggiata e PicNic, e Domenica Libero Scambio Semi e il grazioso Mercatino di prodotti naturali a base di erbe officinali spontanee, antiche varietà di meli e peri, fiori, erbe aromatiche e erbacee perenni, lavande e piantine da orto bio.

L'Associazione Opfel on Pira ( Pomo e Pero ) e il Comune di Lusiana Conco organizzano "Scambio sementi e Mercatino dei fiori - Erbe Officinali e Prodotti Naturali"

SABATO 14 maggio 2022

Dalle 10 alle 12 – Passeggiata e pic-nic – Park Val Fontana, Lusiana (ritrovo)

Passeggiata alla scoperta delle erbe officinali spontanee e al termine pic-nic all’aperto presso il Campo Catalogo di Antiche Varietà di Mele e Pere di Lusiana.

Prenotazione obbligatoria chiamando allo 0424 406001.

Contributo partecipazione: 12€/adulti e 6€/bambini (solo se accompagnati e sopra i 6 anni).

DOMENICA 15 maggio 2022

Dalle 9 alle 18 – Scambio Semi & Mercatino dei Fiori, Erbe Officinali di Montagna e Prodotti Naturali – lungo Corso Roma e Piazza IV Novembre, Lusiana

Libero Scambio Semi e Mercatino con la vendita di fiori, aromatiche, piante da collezione, alberi da frutto di antiche varietà e di prodotti tipici e per il benessere a base di erbe officinali e spontanee di montagna.

Dalle 10 – Laboratorio – Piazzetta Marchi, Lusiana

Laboratorio per bambini a cura dell’Associazione Opfel on Pira, in fase di definizione.

Dalle 13 – Pranzi a tema – presso Ristoratori di Lusiana

Proposte speciali a base di erbette spontanee e fiori eduli presso i locali dei Ristoratori di Lusiana. È consigliata la prenotazione.

Non mancate a questa occasione per passare una bella giornata all’aria aperta, imparare a riconoscere le erbe di montagna, gustare specialità a base di erbette, conoscere interessanti iniziative e fare buoni acquisti per la primavera!