Sbaracco casa, mercatino

E' stata organizzato per domenica 15 Maggio dalle 9:30 alle 18:00 in Piazza A. Moro a Cornedo Vicentino lo Sbaracco casa, una festa-mercato per adulti e bambini

PROGRAMMA:

10.00 Animazione in piazza con il gruppo le "Tiracche Matte". A seguire bolle giganti e Dj set.

15.30 Presentazione del libro di F.Sprea con laboratorio gratuito per bambini e genitori (previa iscrizione).

16.30 Ti leggo una storia: "Re Cycle" lettura animata e presentazione del libro.



Vi aspettano golosi stand con panini, "polenta onta", patatine fritte, bibite, palloncini e fantastici gonfiabili.



Per maggiori informazioni e per l'iscrizione come espositore visita la pagina Facebook PROLOCOCORNEDOEVENTI