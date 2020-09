Sax Live Performance al Museo di Bassano

Protagonista assoluto il sax, suonato in modo viscerale, vibrante, scarno e poetico nella perfomance in programma venerdì a bassano.

Antonio Raia è un giovane musicista e improvvisatore napoletano. Il suo album Asylum, del 2018, acclamato dalla critica, vede come protagonista assoluto il sax, suonato in modo viscerale, vibrante, scarno e poetico. Fondamentale l’apporto del “partner in crime” Renato Fiorito, fonico e compositore elettroacustico, attento regista del suono. Asylum è un album che somiglia a una risata o una smorfia di memoria, un brivido d'ira o ludico erotico, e che racconta di una necessità: quella di farsi attraversare dal mondo e poi convertirlo in un’esplorazione delle passioni che si scontrano. Racconta Raia: “Per Asylum ho scelto di avere con me (e il mio strumento) Renato Fiorito e i suoi dieci microfoni, a interpretare un volume di mille metri cubi. Nel cuore di Napoli, la sala del Refettorio dell'ex Asilo Filangieri ha suonato con noi: con il suo tufo e il suo legno che in secoli di pazienza hanno ospitato molte migliaia di anime, con i loro sfrigolii e affanni e gioie sui quali rimbalzano le note e le schegge di vite presenti e passate, di donne e uomini che transitavano, fuggivano o si fermavano”.



Live Performance - Antonio Raia I Renato Fiorito

Venerdì 4 settembre 2020 dalle ore 21:00

Musei Civici Bassano del Grappa

Piazza Garibaldi, 34, 36061 Bassano del Grappa, VI