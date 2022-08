Sarcedo Summer Fest: frittura di pesce, concerti, mercatino

Dal 23 al 27 agosto 2022, si terrà, con inizio alle ore 19:00 presso il Parco Anfiteatro di Sarcedo, il festival musicale estivo "Sarcedo Summer Fest".

Ogni sera tanti concerti live e stand gastronomici con birre e vini ma anche panini artigianali, hamburgers di manzo e vegetariani e bruschette.

Programma

MARTEDÌ 23 AGOSTO 2022

Ore 19.00 Apertura Stand e Cucina

Frittura di pesce in collaborazione con Pes

Ore 21.00 MAIN STAGE:

? Sweet Poppies

? Antartica

? Flop

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2022

Ore 19.00 Apertura Stand e Cucina

Frittura di pesce in collaborazione con Pes

Ore 21.00 MAIN STAGE:

? Folks stay home

? The Mills

GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2022

Ore 19.00 Apertura Stand e Cucina

Ore 21.00 MAIN STAGE:

? Diplomatics

? The Fire

After show ON-EAR STAGE:

? Mr Eddy Remida

VENERDÌ 26 AGOSTO 2022

Ore 19.00 Apertura Stand e Cucina

Ore 21.00 MAIN STAGE:

? Los Fuocos

? The Rumpled

After show ON-EAR STAGE:

? Mangiodischi

SABATO 27 AGOSTO 2022

Ore 19.00 Apertura Stand e Cucina

Ore 21.00 MAIN STAGE:

? Namida

? Baruffa

? Legno

After show ON-EAR STAGE:

? EZRA Music

Per tutta la durata del festival: Birreria | Enoteca | Angolo aperitivi | Panini artigianali | Hamburger di manzo e vegetariani | Bruschette | Zona chill out | Bancarelle

SARCEDO SUMMER FEST 2022

23 - 24 – 25 - 26 - 27AGOSTO 2022

Parco Anfiteatro, Via T. Vecellio, Sarcedo (VI)

INGRESSO GRATUITO