Sapori in corso Fogazzaro

In Corso Fogazzaro e piazza San Lorenzo il 21, 22 e 23 ottobre ritorna “Sapori in Corso” l’appuntamento con il gusto, evento promosso dall’associazione Il Tritone in collaborazione con l’Assessorato alle Attività produttive.

Il Corso ospiterà una moltitudine di banchi che offrono il meglio della produzione enogastronomica da tutta Italia: sapori da acquistare e soprattutto da provare e gustare rigorosamente in piedi come stuzzichini dalle forme e profumi più invitanti, con un paniere di prodotti assolutamente di nicchia.



Le cucine saranno aperte non stop il venerdì dalle 18.00 alle 24.00 e il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 24.00. L’ingresso è gratuito per tutti i tre giorni della manifestazione.